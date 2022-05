Le "Roi Léon" Casaert est décédé, le jeu de balle perd l’une ses légendes

On l’appelait "Le Roi Léon". Léon Casaert, véritable légende du jeu de balle belge, a perdu sa dernière lutte ce dimanche 8 mai. Avec le décès de Casaert, le sport ballant perd l’un de ses plus grands joueurs, l’un de ses palmarès les plus fournis : avec seize titres, celui que certains surnommaient aussi tout simplement "Monsieur Jeu de Balle" est encore à l’heure actuelle le joueur belge le plus souvent sacré champion de division 1 !

Léon Casaert a régné sur la discipline du jeu de balle pendant trois décennies : du milieu des années 50 à la fin des années 70, ce maçon de formation a célébré seize titres de champion en première division. Né à Pironchamps (Farciennes) il y a presque 90 ans, le pelotari s’est éteint à Gosselies, la ville qui l’avait vu signer quelques-unes de ses plus belles luttes.

Sur les seize titres de champion de Belgique décrochés au cours de sa longue carrière, Casaert en a en effet remporté neuf avec "les Casseroles" de Gosselies, dont une série de cinq titres consécutifs entre 1961 et 1965. Outre des victoires dans de nombreux tournois, son palmarès recense aussi six Coupes de Belgique, et d’innombrables distinctions individuelles. Celui qui impressionnait par sa vitesse et sa puissance avait également joué pour Chapelle-à-Wattines (cinq titres) et Pont-à-Celles (deux titres), avant de mettre un terme à sa carrière en 1980… puis de s’offrir un tout dernier défi, une montée en D2 avec Tourpes.