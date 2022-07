Le Roi fait son discours dans Le Cactus du 8/9

Comme tous les ans, à l’occasion de la Fête Nationale belge, le Roi s’adresse aux Belges avec un discours en direct à la télé. Cette année, il a choisi de faire son discours dans Le Cactus du 8/9 avec Samuel Tits.

Cette année, Samuel Tits remplace le roi pour le traditionnel discours du 21 juillet. L’occasion pour lui de rappeler aux Belges que l’année prochaine, le roi fêtera ses 10 ans de règne. Pour fêter ça dignement, il vous invite tout le week-end prochain à Tommorowland.

Un discours qu’il ponctue d’une touche d’humour lorsqu’il parle du gouvernement Vivaldi, "beaucoup de nos compatriotes sont impatients, en attente de réformes, mais Vivaldi n’a-t-il pas composé son œuvre sur quatre saisons".

Et comment ne pas mentionner le conflit en Ukraine. "La guerre est ignoble, car elle tue des gens et ce n’est pas bien et cause des pénuries de moutarde. Mais, la vie continue et les réjouissances du 21 juillet sont là pour ramener la joie dans nos cœurs et dans le portefeuille des brasseurs" confie le Roi.

Il nous annonce que les pom-pom girls du club des 4 fois 20 de la maison de repos de Rixensart seront présentes. Monsieur De Wever lui a conseillé d’inviter l’équipe de France à défiler. Et la Reine Mathilde a suggéré d’aller manger des moules au Lunch Garden.

Un discours que le Roi clôture par "Mes dames et messieurs, mes chers compatriotes, vive la Belgique et bon 21 juillet à tous ! Vous pouvez m’ajouter sur Instagram, twitter, et Facebook."