Le Roi et son Premier ministre sont dans un bateau…

… et le Premier ministre voit son dernier grand projet tomber à l’eau ? Que reste-t-il de cette législature ? Un capitaine de pédalo et un Roi démuni face à la bise électorale qui s’annonce ?

Chacun des deux en tout cas appréhende le présent et encore plus, le futur proche. Chacun à sa manière.

Un Roi politique

Dans son discours de Fête Nationale, le chef de l’État établit un constat de la situation actuelle : "Notre culture de la solidarité et de la concertation nous a permis de développer un système de sécurité sociale dont nous pouvons être fiers. Nous avons réussi à ce que des communautés de culture différente cohabitent au sein de notre État Fédéral".

Philippe fait ainsi l’éloge de la concertation, de la recherche du consensus et de la sécurité sociale, que d’aucuns voudraient par ailleurs mettre à mal, au nord du pays où une majorité de partis évoquent désormais sa scission. Mais le Roi sent la menace poindre. Le dialogue entre les communautés risque de se rompre et d’en appeler à faire "vivre davantage notre diversité, en construisant plus de ponts entre nos institutions, en apprenant les uns des autres de nos points forts".

Et de fixer une longue liste de défis : "Le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la transition énergétique, l’utilisation adéquate de l’intelligence artificielle, la justice sociale, l’accueil juste de migrants, le vieillissement de la population ou encore la perte de confiance dans nos institutions et la démocratie. Une liste longue, qui témoigne du changement systémique auquel nous sommes actuellement confrontés". Une "liste longue" qui a surtout de quoi hérisser tout bon nationaliste flamand par les thématiques choisies !

Le blues du Premier

Si le Roi s’inquiète, son Premier ministre n’a plus le moral. Désabusé, Alexander De Croo a laissé tomber l’entrain qu’il essayait d’apporter à son hétéroclite majorité depuis octobre 2020.

L’échec sur une réforme de la fiscalité lui reste à travers de la gorge. Le Premier ministre regrette l’état actuel du débat démocratique en Belgique et de prendre le citoyen à témoin : "Vous avez vu des politiciens se plaindre de ce qui ne va pas au lieu de proposer eux-mêmes des solutions. ​Trop souvent, les querelles interpersonnelles prennent le pas sur le fond. ​Les hommes politiques sont parfois tellement préoccupés par eux-mêmes qu’ils oublient pour qui et pour quoi ils sont censés travailler. Je ne jette pas la pierre. Nous avons tous été coupables de cela de temps en temps".

Cela résonne presque comme un testament de fin de législature, un constat désenchanté sur ce que devient la politique, où chacun travaille uniquement pour soi. Les vacances parlementaires qui commencent vont immanquablement déboucher sur une campagne électorale qui s’annonce brutale et offre à Ce Pays un avenir plus qu’incertain, au point d’inquiéter chef de l’État et chef de gouvernement.

