Le roi et sa cour : la stat hallucinante qui prouve que Djokovic est sur une autre planète à Wimbledon

Septuple vainqueur du tournoi, quadruple tenant du titre, Novak Djokovic débarque à Wimbledon en terres conquises. Alors qu’il vient de s’offrir son 23e Grand Chelem à Roland-Garros, le Serbe veut écrire une nouvelle page de sa propre histoire sur le gazon londonien. Au vu de son pedigree, de sa forme étincelante et de son amour pour le tournoi, il s’érige comme le grandissime favori de l’épreuve. Surtout que les chiffres sont là, eux aussi, pour appuyer son solide dossier.

C’est Eurosport qui, ce lundi matin, a mis le doigt sur une stat qui fait particulièrement mal à la concurrence. Depuis ses débuts à Wimbledon en 2005, Djokovic y a remporté 86 victoires. Cela en dit long puisque c’est le 2e plus haut total de l’histoire derrière Roger Federer (105).

Mais là où cette stat devient encore plus frappante, c’est quand on la compare aux palmarès des autres membres du Top 10 à l’ATP. 2e du ranking, Carlos Alcaraz ne compte que… quatre victoires à Wimbledon. Daniil Medvedev, 3e ? 8 victoires.

Et au plus on descend, au plus le bilan chiffré des différents adversaires s’amaigrit. Casper Ruud, finaliste sortant à Roland-Garros, n’a remporté qu’un match dans sa carrière à Wimbledon. Stefanos Tsitsipas pointe, lui, à cinq succès alors que le jeune Holger Rune n’a jamais remporté la moindre rencontre sur le gazon anglais. En queue de Top 10, Taylor Fritz et Frances Tiafoe font presque figure de tauliers avec leurs… 8 victoires respectives.

Au total, une fois le calcul fait, on réalise que les 9 autres membres du Top 10 (hors Djokovic, donc) ont remporté… 43 matches tous ensemble. Avec ses 86 succès, Djokovic a donc glané deux fois plus de victoires à Wimbledon que tous ses adversaires confondus. Sidérant.

Cela s’explique évidemment grâce à sa longévité impressionnante mais aussi par son niveau stratosphérique des dernières années. Sa dernière défaite à Wim ? Le 12 juillet… 2017, quand il avait dû abandonner contre Thomas Berdych en quart de finale.