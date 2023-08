Le roi et sa cour : Kylian Mbappé, le pestiféré va redevenir le seul maître à bord au PSG

C’est un tournant que peu auraient osé anticiper dans leur petit jeu de pronostics. On l’annonçait au Real Madrid, en Arabie saoudite ou même en tribunes pour une improbable année blanche. Au final, à la surprise générale, Kylian Mbappé ne fera rien de tout ça.

Parce que, comme souvent, il a obtenu gain de cause. Est-ce son détachement par rapport à la situation qui a fini par convaincre la direction du PSG ? L’incroyable manque à gagner que constituait sa mise à l’écart ? Son discours pendant la réunion avec les dirigeants parisiens ?

On n’en sait rien, et franchement, à l’arrivée, cela importe peu. Ce qui importe, c’est que Mbappé a réintégré le noyau professionnel du PSG ce weekend. Un improbable dénouement, au vu de l’indocilité (de façade, donc) du président Nasser Al-Khelaifi, qui avait maintes et maintes fois répété que Mbappé allait quitter le club cet été s’il rechignait à resigner.

Au final, Mbappé n’a toujours pas resigné. Va-t-il le faire un jour ? Cette réintégration surprise entrouvre en tout cas une toute petite porte que même les plus fervents des supporters parisiens n’auraient pas osé pousser il y a quelques jours.

On sait que le Français rêve du Real Madrid. Mais on sait aussi qu’il aime être au centre de l’attention, l’objet de toutes les convoitises, le roi au milieu d’un parterre de soldats.

Et, paradoxalement d’ailleurs au vu du passé récent d’un club toujours plus porté vers le bling-bling, ce PSG 2023-2024 n’a jamais semblé autant ressembler à ça : un club qui a (enfin) fait ras du passé raté en se séparant de ceux qui incarnaient, rien de par leur statut, l’opulence et le bling-bling donc les Parisiens voulaient se détacher (Ramos, Messi… et bientôt Neymar et Verratti ?).