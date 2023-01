Le roi est mort ! En 1983, le décès de Léopold III ravive les blessures du passé

"Le roi est mort, vive le roi". En 1983 le roi est mort, mais pas grand monde n’a crié vive le Roi. Léopold III avait abdiqué 32 ans plus tôt au profit de son fils, Baudouin. En Belgique le règne tragique et maudit de Léopold III est resté longtemps un sujet très sensible. La réserve était de mise, jusqu’au 26 septembre 1983.

Léopold III est mort à 81 ans à l’Hôpital Saint Luc à Bruxelles le 25 septembre 1983. Pour la RTBF c’est évidemment un événement à incontournable à couvrir. Mais très vite se pose la question : comment traiter d’un personnage historique aussi controversé. La controverse c’est la question royale à propos du rôle du roi durant la Seconde Guerre mondiale.

Cette polémique a à ce point divisé la Belgique que certains observateurs évoquent un climat insurrectionnel presque une guerre civile. Le Roi abdique en faveur de Baudouin en 1951. A partir de ce moment-là, les principaux responsables politiques, médiatiques et le Roi lui-même s’appliquent un devoir de réserve. La mort du Roi va tout changer. Les médias doivent affronter un passé qui n’est pas passé.