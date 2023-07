Le roi du spectacle Tadej Pogacar fait le show en attaquant sur les Champs Elysées

On ne s’ennuie décidément jamais avec Tadej Pogacar. Peu importe le parcours. Le Slovène a fait le show dans les rues de Paris dimanche à l’occasion de la 21e et dernière étape du Tour de France. Après une première partie de course en mode 'défilé', le peloton a débarqué dans le circuit final pour se livrer une dernière bagarre sur les routes de la Grande Boucle.

Tadej Pogacar a saisi l’occasion pour se lancer dans un numéro de showman dont il a le secret. Le maillot blanc a démarré à 49 kilomètres de l’arrivée, défiant les équipes des sprinteurs. Flanqué de Nathan Van Hooydonck – qui ne l’a pas relayé dans un premier temps – le Slovène a persévéré et est parvenu à rester à l’avant plusieurs kilomètres.

Aidé par huit autres coureurs quelques kilomètres plus loin, Pogacar a forcé ses adversaires à puiser dans leurs réserves pour boucher le trou. Le groupe a finalement été revu après 17 kilomètres de poursuite.

Le Slovène n’a toutefois pas abdiqué et tenté d’autres accélérations. En vain. Mais quel spectacle !