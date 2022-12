Le roi du Maroc Mohammed VI a félicité les Lions de l'Atlas pour leur parcours

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a eu une conversation téléphonique avec le sélectionneur national Walid Regragui, mercredi soir. Après la défaite en demi-finale du Mondial de football des Lions de l'Atlas face aux champions du monde en titre français, 2-0, le souverain a tenu à féliciter la sélection marocaine pour son parcours.

"Au cours de cette conversation, le monarque a rendu hommage à l'entraîneur, aux joueurs et à tous les cadres de l'équipe nationale pour leurs exploits durant cette Coupe du monde. En même temps, il leur a souhaité du succès pour le match à venir", est-il écrit dans un communiqué de la fédération marocaine (FRMF) publié jeudi.



"Le sélectionneur national Regragui a été félicité pour avoir réussi à former un groupe aussi soudé et combatif en quelques mois seulement. Par son talent et son esprit sportif, il a fait pleinement honneur au peuple marocain".



Enfin, le roi du Maroc s'est également adressé au capitaine Romain Saïss, sorti sur blessure. "Le monarque lui a souhaité un prompt rétablissement. En outre, notre capitaine a été félicité pour son leadership et il lui a été demandé de transmettre les félicitations royales à toute l'équipe."