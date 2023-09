Le roi de Thaïlande réduit la peine de l’ex-Premier ministre Shinawatra à un an de prison

Le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, a décidé d’alléger de huit à un an la durée d’emprisonnement concernant l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, condamné dans plusieurs affaires de corruption, a indiqué vendredi un communiqué du gouvernement.

Le milliardaire âgé de 74 ans, qui séjourne dans un hôpital de Bangkok avait déposé jeudi une demande de grâce royale.

"Le fait est qu’il a été un Premier ministre qui a œuvré pour le bénéfice du pays et du peuple. Il est loyal à l’institution monarchique", est-il écrit dans le communiqué. "Il est âgé et a des problèmes de santé qui nécessitent un traitement à l’hôpital par des spécialistes. Le roi […] a réduit la peine d’emprisonnement de Thaksin Shinawatra à un an, pour qu’il mette son expertise et son expérience au service du développement du pays."