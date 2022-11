Cécile, une auditrice de Nalinnes, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Faire la promotion de la Coupe du monde au Qatar alors que nous sommes en pleine crise énergétique et écologique, ça n’a aucun sens. Nous sommes le centre de l’Europe, son comportement est honteux. On l’attend ailleurs que dans un rôle de comédien. C’est mépriser le peuple alors que le pays est en train de s’effondrer. De plus, c’est reproduire ce qui a déjà été fait au Royaume-Uni avec la Reine Elizabeth II et Paddington ou James Bond. C’est surtout le timing qui n’est pas bon actuellement."