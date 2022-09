Le roi Charles III s’engage à servir les Britanniques avec "loyauté et amour", comme sa mère Elizabeth II

Le roi Charles III d’Angleterre a tenu un discours attendu ce vendredi soir, après le décès ce 8 septembre en Écosse de sa mère, la reine Elizabeth II. S’adressant au peuple britannique pendant neuf minutes, Charles III a rendu un hommage vibrant à sa mère, qualifiant Elizabeth II d'"inspiration et d’exemple, guidant ma vie et celle de toute famille. Nous lui devons une immense dette".

Il a promis de prendre la charge de l’État et de servir les Britanniques toute sa vie, comme Elizabeth II l’avait fait avant lui : "Comme la reine elle-même l’a fait avec un dévouement inébranlable, je m’engage moi aussi solennellement, pendant le temps que Dieu m’accordera, à défendre les principes constitutionnels au cœur de notre nation", a déclaré Charles lors de sa première allocution télévisée comme souverain.

"Et où que vous viviez au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires à travers le monde, et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m’efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l’ai fait tout au long de ma vie", a-t-il ajouté.