Le Roi Charles III, la Reine Camilla et Didier Deschamps sont les invités du prochain Grand Cactus !

Lors de chaque émission, un invité différent prendra place aux côtés de Livia Dushkoff et David Jeanmotte. Après Yves Van Laethem, c’est au tour de Beverly Jo Scott de jouer le jeu. La chanteuse et coach emblématique de The Voice Belgique viendra mettre l’ambiance avec son humour légendaire sur notre plateau.

Une nouvelle séquence verra également le jour. "Previously on the Grand Cactus" vous fera découvrir des images inédites des répétitions. James Deano et son "Kilucru", Damien Gillard et son "Fabrizio " seront aussi de retour. Sans oublier les " (C) actus en vrac ", les duplex et la parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier.

Le Grand Cactus, c’est ce jeudi 29 septembre à 20h35 sur Tipik !