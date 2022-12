"Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur" : 5 fun facts sur le film porté par Charlie Hunnam, Jude Law et Djimon Hounsou

Avec Le Roi Arthur, le réalisateur s'offre une nouvelle grande figure de la littérature après la saga de films Sherlock Holmes. Un changement de cap pour faire revivre le mythe du Roi, mais à sa sauce. Côté casting, on retrouve Charlie Hunnam (Hooligans et les séries cultes Queer as folk et Sons of Anarchy), l’acteur britannique Jude Law (Les Animaux fantastiques, Sherlock Holmes, The Holiday) mais aussi la talentueux Djimon Hounsou (Les Gardiens de la Galaxie, Gladiator, Blood Diamond, Fast and Furious 7).