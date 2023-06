Le roi Albert II reste hospitalisé au moins jusqu’au début de la semaine prochaine : "les examens sont bons mais il est fatigué"

Le roi Albert II restera hospitalisé au moins jusqu’au début de la semaine prochaine, a fait savoir le Palais à Belga ce mercredi peu avant 15h00.

Ce séjour en observation, initialement prévu pour 48 heures, va durer "encore cinq/six jours", a indiqué un porte-parole du palais royal, Xavier Baert, évoquant "un choix de prudence". "Il n’y a pas de raison de s’inquiéter, les premiers examens sont bons. Mais il est fatigué, il faut lui laisser le temps de récupérer", a-t-il ajouté.



Le roi Albert, âgé de 89 ans, a été transporté à l’hôpital mardi matin, présentant des signes de déshydratation. Le roi Philippe et la reine Mathilde, le prince Laurent et la princesse Claire et son épouse Paola lui ont déjà rendu visite. Le roi Albert II avait abdiqué en juillet 2013, après près de 20 ans sur le trône, transmettant le flambeau à son fils Philippe.

Au cours des dernières années, il a connu divers problèmes de santé et a subi notamment une opération cardiaque ainsi qu’une intervention chirurgicale pour une tumeur cutanée au visage.