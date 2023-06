Le roi Albert II hospitalisé suite à des signes de déshydratation

Le roi Albert, âgé de 89 ans, a eu un malaise ce mardi matin et a été transporté à l'hôpital, selon une information de la VRT, confirmée à la RTBF par le Palais royal. Selon ce dernier, il présentait des signes de déshydratation et a donc été admis à l'hôpital par mesure de précaution. "Il est conscient et des examens sont effectués", a indiqué un porte-parole.

Le roi Albert et la reine Paola séjournent actuellement au Château Belvédère à Laeken, leur résidence officielle. Selon nos informations, c'est là-bas que l'ex-souverain se serait senti mal avant d'être transféré vers un hôpital bruxellois.

La durée de son séjour à l'hôpital n'est pas encore connue et dépendra du résultat des examens, mais les nouvelles de son entourage se veulent rassurantes et la situation est "sous contrôle".