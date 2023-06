Le roi Albert, âgé de 89 ans, a eu un malaise ce mardi matin et a été transporté à l'hôpital, selon une information de la VRT, confirmée à la RTBF par le Palais royal. Selon ce dernier, il présentait des signes de déshydratation et a donc été admis à l'hôpital par mesure de précaution. "Il est conscient et des examens sont effectués", a indiqué un porte-parole.

On ignore encore combien de temps il devra rester à l'hôpital. Cela dépendra des résultats des examens, selon le Palais.