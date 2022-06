Le Roeulx : un jardin de roses attire l’attention des spécialistes du monde entier

La majeure partie de son histoire actuelle s’est forgée autour d’un religieux et d’un château. Plus tard, un hôpital attirera les regards. Aujourd’hui, c’est une bière et un jardin de roses qui en font sa renommée.

Près de La Louvière, Le Roeulx est une ville princière connue pour sa proximité avec les ascenseurs du Canal du Centre.

Depuis six siècles, son château, propriété des Princes de Croÿ, est inscrit au Patrimoine majeur de Wallonie. Il n’est pas ouvert au public mais depuis les grilles du porche sur l’une des places de la ville, on peut aisément apercevoir l’imposante bâtisse, demeure de plaisance toujours habitée.

Le Château est étroitement lié à l’histoire des Pays-Bas. D’illustres personnages y ont séjourné tels que Charles Quint, les Ducs de Bourgognes et Charles le Téméraire.

Quelques jours avant la bataille de Waterloo, le Prince d’Orange et le Duc de Wellington y tinrent un conseil de guerre quelques jours avant la bataille de Waterloo.

Dans le parc du château sont confinés les vestiges de l’abbaye Saint-Feuillien du nom d’un moine irlandais. Aujourd’hui, la bière éponyme brassée dans la ville est l’une des plus populaires de Wallonie.

Lieu stratégique et demeure de prestige qui a attiré les convoitises, le château a subi de profondes transformations au cours des âges.

Aucun document n’atteste fermement de l’origine de la forteresse. On sait cependant qu’elle existait déjà au 11ème siècle. Entre 1713 et 1760, la façade fut remaniée et les deux ailes annexées.

L’hôpital Saint-Jacques

Jadis, le bâtiment datant de 1202 accueillait les malades et pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Du 17ème siècle à la Révolution française, en proie à de nombreuses difficultés financières, il fut géré par des religieuses. Il est aujourd’hui une résidence pour les seniors.

Le bâtiment historique est agrémenté d’une splendide roseraie et d’un jardin de roses nouvelles. Début septembre, les jardins de l’ancien hôpital attirent les amateurs de roses du monde entier pour le concours international de roses nouvelles.

Les jardins sont accessibles à tout qui le souhaite sans devoir s’acquitter d’un droit d’entrée. Pour les seniors qui ont élu domicile au home Saint-Jacques, la roseraie offre un havre de paix, de balade et un spectacle coloré de toute beauté.

La brasserie

Fondée en 1873 au Roeulx, la brasserie donne naissance à une bière de style abbatial. La production comprend une brune, une triple, une saison et en fin d’année et depuis 1969 une bière de Noël.