Le Roeulx : la brasserie Saint-Feuillien va déménager pour doubler sa production

La brasserie Saint-Feuillien va quitter son site historique dans le centre du Roeulx et rassembler l’ensemble de ses activités à l’extérieur de la cité hennuyère sur un espace de près de trois hectares, proche de l’intersection des autoroutes E19 et E42. Plus de 20 millions d’euros sont prévus dans ce redéploiement qui doit permettre de faire passer la production de 50.000 hectolitres aujourd’hui à 130.000 hectolitres d’ici 2038.

L’installation de production actuelle se trouve dans le centre-ville et il n’était plus possible de s’étendre compte tenu de la proximité de maisons résidentielles. Quelque peu à l’étroit en ses murs, la brasserie sous-traitait déjà l’activité d’embouteillage chez Roman à Audenarde.

Le nouveau site va être l’occasion de rapatrier cette activité et les responsables de Saint-Feuillien en profitent pour rassembler sur un même lieu l’ensemble du processus de brassage et de ses ressources humaines.

"Ce transfert va nous permettre de gagner en indépendance stratégique et en autonomie puisque nous ne dépendrons plus de notre partenaire pour l’embouteillage", explique Edwin Dedoncker, directeur général de la brasserie.