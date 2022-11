Le Rodgersia ‘Dark Pokers’, une vivace majestueuse pour les zones ombragées et humides

Les Rodgersia sont originaires d’Asie lointaine, la Chine et le Japon, et poussent toujours en zone humide. L’humidité est donc la clé de réussite de ces jolies vivaces. Si vous la plantez dans un sol sec, la plante vivra mais le feuillage sera tout desséché et pas beau du tout. Plantez-la, au printemps ou à l’automne, à l’ombre ou à la mi-ombre dans un sol frais, idéalement près d’un point d’eau ou en bordure de sous-bois humide. Si vous n’avez pas de point d’eau au jardin, vous pouvez les planter dans un grand conteneur à fond fermé enfoui dans le sol. En cas de sécheresse, arrosez de temps en temps.