Le Rock & Roll Movie Day : le récap en images

Classic 21 et le cinéma Plaza organisaient leur 1er festival du film rock, à Mons, ce samedi 19 novembre.

Les 4 salles du cinéma étaient animées par des personnalités de Classic 21 qui présentaient des films dans tous les styles qui constituent la planète rock : One plus One (Sympathy for the Devil), Creation Stories, Wayne’s World, Moonage Daydream, Yesterday, This is Spinal Tap, Jailhouse Rock et Elvis.

Une soirée unique faites de belles découvertes et de rencontres avec les auditeurs à revivre en vidéo et en photo dans cet article.