Le Rock Progressif : entre complexité, longueur et musique classique

On attribue la "naissance" du rock progressif à travers différentes œuvres comme l’album des Moody Blues de 1967 "Days of Future Passed", très différent de ce que le groupe proposait jusque-là mais, le hasard fait que leur label, Decca, propose à la formation de s’associer à un orchestre classique complet pour l’enregistrement. Le monde du rock et le monde de la grande musique vont donc véritablement cohabiter pour l’une des premières fois. On en retrouve aussi des traces ensuite dans d’autres choses, et notamment dans l’importante scène rock psychédélique active à partir de 1966-1967. Le premier véritable album de rock progressif serait certainement ''In the Court of the Crimson King'' du groupe britannique King Crimson.

Retrouvez ici la playlist de l'émission et d'autres conseils d'écoute.