Le rock’n’roll est en deuil : retour sur la vie de l’incisif Jerry Lee Lewis

Le jeune pianiste achète tous les disques Rythm & Blues chez le disquaire de Ferriday, se perfectionne de plus en plus et participe à plusieurs tremplins régionaux, remportant souvent le premier prix face à des adultes. La frénésie atteinte en jouant lui procure aussi des angoisses et des tourments, remettra en cause sa foi et le " droit chemin "… ce qui le décidera -fortement encouragé par sa mère et son pasteur- à vouer sa vie à Dieu, en rejoignant le Centre Biblique du Sud-Ouest… il fête alors ses 15 ans. Cette expérience se conclura par un échec. Il plonge alors définitivement dans la musique.

C’est au Dixie Club qu’il rencontrera Johnny Littlejohn, un animateur radio qui tournait avec son propre groupe, Jerry Lee devient son pianiste et l’accompagne dans tous les Juke Joints (ces débits de boissons où on peut écouter un groupe, souvent accompagnés d’une salle de jeu et parfois assimilés à des maisons de prostitution).

Jerry Lee se marie jeune (il le fera 7 fois au cours de sa vie), papa pour la première fois à 19 ans. Il auditionne sans succès pour le show "The Louisiana Hayride" (qui avait révélé Hank Williams) mais ceci lui permet d’enregistrer 2 titres sur un disque d’acétate. Il migre ensuite à Nashville et s’introduit pendant les répétitions de l’Opry au Ryman Auditorium, mais finit par jouer pour 15 dollars la nuit dans un bar tenu par Roy Hall et auditionne pour pas mal de maisons de disques, sans convaincre. A cette époque, tout le monde attend un chanteur guitariste, pas un pianiste.

Cet homme ne joue pas du Rock’N’Roll, il est le Rock’N’Roll

Bruce Springsteen