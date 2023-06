Le rock made in Los Angeles, George Michael et le groupe Free dans Soundtrack sur Classic 21

C’est encore un beau programme qui vous attend ce dimanche dès 9h dans Soundtrack avec Laurent Debeuf.

Dominique Ragheb évoquera la carrière de George Michael, qui aurait dû fêter ce 25 juin ses 60 ans.

Laurent Rieppi reviendra quant à lui sur le rock made in Los Angeles, avec des groupes tels que les Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead, etc.

Dans la séquence Micro-Sillon, Walter De Paduwa, aka DR Boogie, présentera le tout premier album du groupe Free de Paul Rodgers, connu surtout pour ses tubes "All Right Now" et "Wishing Well".