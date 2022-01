Le rock et ses guitares font leur retour chez les artistes Tipik

Le Rock a connu de nombreux courants depuis les années 50. Du rock progressif au hard rock en passant par le Punk rock, les différents genres ont vu naître Pink Floyd, Scorpions, Blondie, The Doors, AC/DC, Gun N’Roses, et bien d’autres artistes. Même si ces courants sont moins marquants aujourd’hui au profit d’autres styles musicaux comme c’est le cas de l’électro-pop, le rock est toujours présent avec la guitare électrique comme instrument dominant et des voix puissantes.

Avril Lavigne sortira bientôt un nouvel album très Rock dont on connaît déjà " Bite me " et " Love It When You Hate Me ". "Je suis vraiment retournée aux sons qui m’influençaient au début de ma carrière pour cet album […] je suis une fille qui vient d’une petite ville et qui écoutait des groupes comme Blink-182 et Green Day et NOFX au lycée, donc je me suis inspirée de ça. Cet album est rapide, fun. C’est du rock & roll pur et dur." confie-t-elle à Entertainment Weekly que partage le site de lfm.