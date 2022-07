Le Rock et ses Fans avec Bob Dylan, Gary Numan, King of Leons ou encore Queen !

Anglicisme qui caractérise une personne éprouvant une forte admiration pour quelqu’un, ou quelque chose comme : être fan de la rock’n’roll attitude !

Zoom sur la création de titres réalisés spécialement pour les fans et signés par Bob Dylan, Gary Numan, King of Leons ou encore Queen et son ''We Are The Champions''. Bel exemple de morceau créé par les musiciens pour leurs fans. C’est Freddie Mercury qui a eu l’idée d’écrire un morceau participatif qui pourrait fonctionner dans un stade de football.