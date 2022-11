Le rock de suites en épisodes avec Jethro Tull, Mike Oldfield et Genesis

Le titre rock est souvent composé d’une intro, de couplets, et d’un refrain. Mais quand un morceau veut raconter plusieurs choses à propos d’une même histoire, il faut le séparer en plusieurs chapitres, comme un bouquin. On divise le récit, on le structure pour en faciliter la lecture, l’écoute dans notre cas et donc la compréhension. On pourrait même parler de paragraphes, de volumes, de rubriques, voire d’épisodes. C’est tout bien séparé mais c’est finalement le même récit.

Impossible de ne pas évoquer le rock progressif des années 70 puisqu’ils sont les rois des titres en série. Des titres en plusieurs parties pouvaient être longs, très longs, comme pour Jethro Tull dans l’album “Thick As A Brick” composé d’un seul titre en deux parties : Part 1 de près de 23 minutes, et Part 2 d’un peu plus de 21 minutes. En 1973, Mike Oldfield épate la planète grâce à son premier album “Tubular Bells”, un seul titre en deux parties : part One (26 minutes) et part Two (23 minutes). Le roi des titres aux multiples chapitres est sans conteste “Supper’s Ready” de Genesis.