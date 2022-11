Le rock de suites en épisodes avec David Bowie

Il y a un spécialiste des suites parmi nos rockeurs. Un homme qui voyait sa musique comme des films dont on peut écrire une nouvelle partie quand on en ressent le besoin, ressusciter ou tuer des personnages, se lancer à corps perdu dans des récits interminables, des histoires à dormir debout ! Ce spécialiste c’est David Bowie.

Après avoir galéré pendant plusieurs années, le jeune David Robert Jones alias David Bowie goûte enfin au succès avec “Space Oddity”. Un titre dans l’air du temps, diffusé pour accompagner les images des premiers pas sur la lune sur la BBC, et qui trouve lui-même son inspiration d’un film culte de Stanley Kubrick : 2001, l’Odyssée de l’Espace. Ce titre fait naître le premier personnage incarné par David Bowie : le Major Tom. Bowie qui va revêtir différents personnages aux débuts de carrière, Major Tom mais aussi Ziggy Stardust ou encore le Thin White Duke. ''Ashes To Ashes'' se veut, d’une certaine façon, une suite et fin de cet épisode, un adieu à Major Tom. 15 ans plus tard, “Hallo Spaceboy” semble faire référence à nouveau à Major Tom, serait-ce la suite des aventures du Major Tom ? En novembre 2015, on découvre la vidéo de “Blackstar”, cet astronaute, le squelette sous son casque, cette fois, Major Tom n’est plus mais même mort, il rôde dans son univers.