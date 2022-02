Le rock and roll à l’honneur avec le retour de "Scorpions" et "Tears of Fears"

Scorpions est un groupe allemand de hard rock né dans les années 70. Paradoxalement à l’image qu’on pourrait en avoir, c’est bien avec des ballades que ce groupe s’est imposé auprès du grand public.

Parmi elles on peut citer :

Still loving you (1984)

Wind of change (1990)

Quelques années après un franc succès qui s’est couronné par le plein de Berçy, les ventes se tassent progressivement et on assiste à une sorte de confusion de leur part… En effet, en 2010, Scorpions annonce son arrêt mais sort quand même un album 5 ans plus tard en stoppant plus ou moins les tournées mondiales.