Le robusta du Vietnam, le café qui pourrait concurrencer l'arabica à l'heure du changement climatique.

Introduit au Vietnam par les Français à la fin du XIXe siècle, le robusta vietnamien n'a été exporté qu'à partir des années 1990. D'abord de 100.000 tonnes, les exportations annuelles sont passées à pratiquement 2 millions de tonnes en 2022. Le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café après le Brésil et le premier pour le robusta.

Les produits de Nguyen Coffee Supply, qui importe le café vietnamien aux Etats-Unis, sont désormais vendus dans les supermarchés haut de gamme Whole Foods. L'entreprise de prévision des tendances WGSN affirme qu'un changement d'attitude envers le robusta s'est déjà amorcé tandis que Volcafe, géant mondial du négoce, affirme que le robusta a représenté 48% de la demande mondiale en 2022.

Dans leurs exploitations vallonnées des hauts plateaux du centre du Vietnam, Hung et Ngoc commencent à voir leur dur labeur porter ses fruits. Leurs produits sont de plus en plus reconnus au niveau national et sont également vendus par des torréfacteurs en ligne en Allemagne, aux Etats-Unis et dans d'autres pays d'Asie. "C'est le moment idéal pour que les grains fins vietnamiens trouvent leur place dans le monde", observe Ngoc.