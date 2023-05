Le robot conversationnel de Snapchat retravaillé en urgence suite à des polémiques en séries

Confronté aux critiques des internautes sur son IA, Snapchat avait déjà indiqué dans un communiqué de presse publié au moment du lancement de son robot conversationnel, le 27 février 2023 :

"[…] My AI est sujette aux hallucinations et peut être amenée à dire à peu près n’importe quoi. Soyez conscient de ses nombreuses lacunes et désolé d’avance ! Toutes les conversations avec My AI seront stockées et pourront être examinées pour améliorer l’expérience du produit. S’il vous plaît, ne partagez aucun secret avec My AI et ne comptez pas sur elle pour obtenir des conseils. Bien que My AI soit conçu pour éviter les informations biaisées, incorrectes, nuisibles ou trompeuses, des erreurs peuvent survenir."