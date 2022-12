Le robinier, cette ressource insoupçonnée le long des routes

Quand ils deviennent dangereux, les arbres le long des autoroutes sont rasés puis envoyés en biomasse ou directement en incinération. L’objectif de Robinwood est d’en faire des planches grâce à ce bois local et plus écologique que des équivalents exotiques sans être beaucoup plus cher.

Si le rendement est forcément plus faible sur un arbre à l’état naturel un peu tordu que sur un arbre dit de coupe, le potentiel serait énorme, rien qu’en Wallonie. "D’après les calculs que nous avons pu faire avec la Région wallonne, on est sur l’ordre de plusieurs mètres cubes exploitables par an, de quoi développer une filière", nous explique Adrien Meirlaen.

Après le robinier, d’autres essences comme le peuplier pourraient également être valorisés et faire des bords de route une ressource économique à part entière.