"Le rital" de Claude Barzotti : l'art de transformer une insulte en un signe d'intégration de l'immigration italienne

Le rital est la seule chanson au monde qui fait rimer 'Vérone' et 'minestrone'. Et qui aligne quelques-uns des plus beaux clichés sur l’Italie et les Italiens. "J'aime les amours de Vérone / Les spaghettis, le minestrone / Et les filles de Napoli. Turin, Rome et ses tifosi / Et la Joconde de Vinci / Qui se trouve, hélas, à Paris".

Dans cette mythologie de L’Italie pour les nuls, Barzotti aborde une chose importante chez les premiers immigrés : c’est la confrontation avec une météo qui leur était inconnue et qui leur est tombée dessus. Dans le refrain, il a cette formule "Vos saisons sont devenues miennes". Mais il insiste sur l’influence mélancolique du temps qu’il fait en Belgique : "Mes yeux délavés par les pluies / De vos automnes et de l'ennui / Et par vos brumes silencieuses / J'avais bien l'humeur voyageuse / Mais de raccourci en détour / J'ai toujours fait l'aller-retour". Il s'agit d'une référence à ses propres va-et-vient entre l’Italie et la Belgique où il est décédé le week-end dernier.