Le risque d’une guerre nucléaire est-il réel ?

Mais le spécialiste en stratégie militaire s’empresse d’ajouter que "en même temps, cette tactique aurait énormément d’effets négatifs pour la Russie elle-même: déjà cela voudrait dire que les forces russes devraient intervenir en zone contaminée, or elles ne sont plus entrainées, préparées et équipées pour ça… Ensuite, vu le type de résistance offerte aujourd’hui par les troupes ukrainiennes, on ne voit pas très bien en quoi une frappe nucléaire permettrait aux troupes russes de vraiment reprendre l’avantage. La structure même des actions ukrainiennes, prend en compte le risque de l’intervention d’une artillerie nucléaire ". Et puis, Joseph Henrotin estime aussi que "si elle faisait cela, la Russie passerait à un tel stade d’infamie, qu’elle serait mise au ban des nations, complètement isolée, y compris par rapport à la Chine… On peut se demander si l’armée russe elle-même serait d’accord de suivre Vladimir Poutine dans un tel scénario, puisqu’on ne voit pas très bien ce que la Russie pourrait y gagner".

Pas de Big Data

Ceci dit, comme le rappelle opportunément Yannick Quéau, du GRIP : "on n’a pas de big-data sur la guerre nucléaire… bien malin qui pourrait dire ce qui pourrait se passer puisque – heureusement – depuis 1945 on a réussi à ériger en tabou l’utilisation de l’arme atomique. On en est donc réduits à faire des listes sur ce qui pourrait ou non se passer. Et personne n’est dans la tête de Vladimir Poutine".