Le rire s’invite à nouveau en Cité ardente avec la 12e édition du Festival International du Rire de Liège

Ne dites plus Voo Rire de Liège mais Festival International du Rire de Liège. Un changement de nom lié à un partenariat de poids pour le festival liégeois, désormais associé au fameux festival de Montreux en Suisse, le Montreux Comedy Festival. " Même si on avait déjà de nombreux partenaires dans de nombreux pays, Montreux c’est une marque. Pour la nouvelle génération belge, participer au festival de Montreux, c’est le Graal. Et grâce à cette association on va pouvoir amener des artistes belges beaucoup plus régulièrement et comme Montreux développe un festival en France, en Afrique et au Québec, on va pouvoir profiter de cette association pour permettre aux artistes belges de s’exporter beaucoup plus facilement" soulignent Vincent et Bruno Taloche, initiateurs et co-directeurs artistiques du Festival International du Rire de Liège.

Au Forum de Liège et au théâtre du Trocadéro, en passant par la Comédie en Ile mais aussi par la Cité Miroir ou encore la Courte Echelle, la 12e édition du Festival International du Rire de Liège prendra place dans douze lieux de la Cité ardente et proposera plus de trente-quatre spectacles, dont quatre en exclusivité. "Le premier et non des moindres, c’est une carte blanche que l’on a donnée à Elodie Poux. Elle a conçu un spectacle spécifiquement pour le festival de Liège entourée d’Alex Vizorek, d’Eric Antoine, de Pierre Aucaigne et de bien d’autres. Ça, ça va être un des grands moments phare du festival avec aussi le gala Franco Funny et le duo de présentateurs Cécile Djunga et Jeanfi qui vont accueillir des artistes africains mais aussi des artistes québécois, suisses, français et belges qui tous sont donc reliés par la francophonie" expliquent les frères Taloche.

Les deux autres exclusivités sont la carte blanche donnée à l’humoriste belge PE pour son "Oufti" show et "L’Enquête", spectacle d’impro avec Gérémy Crédeville et Virginie Hocq.

A l’affiche de cette édition 2023, épinglons aussi les noms de Michel Boujenah et en soirée de clôture, Gad Elmaleh.

Le Festival International du Rire de Liège se déroulera du 17 au 25 octobre.