Le rire, l'arme des réseaux sociaux contre le changement climatique.

Aborder le changement climatique avec humour n'est pas tout à fait nouveau. Aux Etats-Unis, la télévision l'a fait, notamment via ses "late shows". Sur internet, le site Funny or Die, fondé en partie par l'acteur Will Ferrell, avait proposé il y a plusieurs années un sketch sur le déni du changement climatique mettant en scène des personnes âgées qui feignent de voir l'état réel de la planète.

On pense également au fameux discours de l'ancien président des Etats Unis, Barack Obama en 2015 lors du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche. L'homme politique ironise sur ceux qui ne croient pas au changement climatique à l'aide du traducteur et comédien Keegan-Michael Key : "Hé ! Les gars, au cas où vous n'auriez pas remarqué, la Californie est complètement à sec. On dirait une bande-annonce du nouveau film Mad Max".