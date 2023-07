"Le rire est une désobéissance autorisée. Avec lui on retrouve un peu de liberté" selon Jean Van Hemelrijck

Que dirait-il aujourd’hui à l’enfant qu’il était ?

"Je lui dirai : 'Ne renonce pas !' Ce monde bascule ‘à droite’ et la peur est de nouveau le patron. Elle est exploitée pour que les gens votent à l’extrême. On est constamment nourris dans les médias par des catastrophes. Le monde politique adore la peur. ’Confiez-moi votre peur, j’en ferai un programme politique‘. Le Vlaams Belang propose des idées simples. Avec deux neurones et demi, on peut les comprendre. Il n’y a pas de réflexion" explique Jean Van Hemelrijck.

Sa peur à lui est le 'chacun pour soi'. Selon Jean Van Hemelrijck qui aime à observer le monde, porté par un groupe, on a moins peur : "Le groupe pousse au respect, à la prudence. Internet et le smartphone poussent à l’individuel et à l’absence d’esprit de collectivité. Les réseaux sociaux sont tout sauf sociaux".

Jean Van Hemelrijck a aussi une grande passion : le rire. "Le rire est primordial. Il est une désobéissance autorisée. C'est un phénomène non agressif. Le vrai humour, si l’on rit de soi, pas la moquerie, il n’y a pas d’agressivité. Le rire est un outil qui permet de dire ce que l’on ne peut pas dire, de nous rappeler que les hommes sont des producteurs de réalité. On invente notre monde. Il est construit par l'homme qui le regarde. Il y a des éléments de réalité, mais la manière de les vivre, c'est une production personnelle. L'homme construit le monde dans lequel il est, il doit donc désobéir aussi pour se rappeler que la réalité est loin de nous (...) Il faut toujours désobéir à chaque chose. Il y a trois mots qui m'ont beaucoup intéressé : insulte, insolite et insolence. Ils ont une origine commune : 'solaire', qui veut dire 'avoir l'habitude' en latin. L'insulte est attaquer le quotidien, l'insolite c'est celui qui est hors-jeu, l'insolence c'est celui qui pose la question 'dans quoi vit-on ?'. L'humour est un acte d’insolence. Quand on raconte une blague quelle qu'elle soit, on rigole par rapport aux outils que l'on a pour penser le monde (...) Tout à coup on rigole parce qu'on se décale. Quand on se décale, on retrouve un peu de liberté".