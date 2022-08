Le Ring de Wagner à Bayreuth : Quel dragueur, ce Siegfried !

Tout cet été, Nicolas Blanmont vous propose ses Carnets d’Opéra émis depuis les plus prestigieuses maisons d’opéra européennes. Nous le retrouvons à Bayreuth qui, cette année, présente une nouvelle version du célèbre Ring de Wagner, pour le troisième volet de la Tétralogie.

Siegfried est le troisième épisode de la nouvelle Tétralogie de Bayreuth : on est maintenant habitué aux anecdotes et détournements dont Valentin Schwarz truffe sa mise en scène. Ici, le jeune héros ne forge pas lui-même Notung, mais l’achète toute faite (et cachée dans une béquille de Mime) dans le commerce. Il ne l’utilise d’ailleurs pas non plus pour tuer Fafner : il se contente de le faire trébucher alors qu’il essaie de faire quelques pas sur son déambulateur, à peine sorti de son lit médicalisé. Sans même attendre d’avoir rencontré Brünnhilde au troisième acte, le très éveillé Siegfried en profitera pour draguer l’infirmière personnelle du dragon. Qui n’est autre, on l’aura deviné (?) que l’Oiseau de la forêt. Du coup, au troisième acte, il lui suffira d’enlever quelques bandelettes du visage de Brünnhilde (toujours enveloppée vingt ans après son passage dans la clinique de chirurgie esthétique) pour se rendre compte qu’elle n’est pas un homme !

On l’aura compris : scéniquement, cette production ne fera pas l’unanimité, sinon contre elle. Musicalement par contre, Cornelius Meister gagne en assurance au fil des soirées : son début de 3e acte est brillant, même si les passages plus diaphanes le montrent moins inspiré. Passé de Wotan au Wanderer, Tomas Konieczny reste une valeur sûre de cette Tétralogie, rejoint par l’excellent Siegfried d’Andreas Schager et par une nouvelle Brünnhilde (Daniela Köhler), meilleure que celle qui l’avait précédé dans La Walkyrie.