Le ring de Bruxelles fermé toute la nuit de samedi à Zaventem pour placer un pont

Selon De Werkvennootschap, la société qui gère les travaux, le placement de cette première partie représente une étape importante. Le futur pont sera deux fois plus large que l’actuel. Les cyclistes et les piétons pourront circuler sur des voies séparées, et les bus posséderont aussi leur propre bande. Même les animaux pourront traverser le ring grâce à un écopassage d’une largeur de huit mètres.

Cette première partie sera placée contre l’ancien pont afin de faire face au flux de circulation sur l’Avenue Henneau. Elle sera aménagée et devrait être prête à accueillir la circulation dès cet hiver. Lorsque ce sera le cas, le vieux pont sera démoli et la seconde partie sera jointe à la première dans le courant de l’automne 2023. En avril ou en mai 2024, le pont tout entier devrait être mis en service.