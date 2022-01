Le Rijksmuseum d’Amsterdam entame la restauration de "La Ronde de Nuit" de Rembrandt

Dans les prochains jours, ils retireront la toile de 1642 de son cadre d’origine.

"Après un certain temps, nous verrons que la toile actuelle perdra ses déformations", a expliqué à l’AFP Pieter Roelofs, responsable de la peinture et de la sculpture du musée.

Le cadre en bois sera remplacé par un cadre en aluminium pouvant "continuellement maintenir un peu de pression sur la peinture afin qu’elle ne puisse pas se gonfler", a indiqué M. Dibbits.

Ils évalueront ensuite si une restauration complète de l’œuvre est nécessaire.

Appelé "Opération Ronde de nuit", le projet de restauration, qui coûte plusieurs millions d’euros, constitue le travail de recherche et de restauration le plus vaste et le plus complet du chef-d’œuvre.

Une trentaine d’experts travaillent depuis deux ans et demi à la vue des visiteurs sur la toile, l’une des plus célèbres au monde, l’étudiant méticuleusement avec des techniques d’imagerie et de technologie informatique des plus avancées.

Lors de la première phase du projet, les experts ont notamment découvert un croquis sous les couches de peinture, révélant la "genèse" du chef-d’œuvre du maître néerlandais.