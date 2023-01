Le rififi continue entre Julian Alaphilippe et Patrick Lefevere : "Tu ne peux pas te cacher derrière tes chutes et tes maladies"

Des propos qui ne sont évidemment pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Dans une interview accordée au journal l’Equipe la semaine dernière, Julian Alaphilippe s’est, lui, dit surpris par les propos de son patron. "Le fait de changer d’équipe n’est jamais venu sur la table lors de cette discussion. A chaque fois que j’ai une discussion avec lui, ça se passe bien. Il ne me dit jamais les choses en face. Donc oui, j’ai été un peu surpris de lire ça…"

Sauf que Lefevere en a remis une couche récemment au micro de Velofollies, expliquant que cette discussion avait bien eu lieu, au contraire de ce que Alaphilippe voulait bien avouer : "Sa femme et son manager étaient présents. Je lui ai dit que je n’étais pas satisfait. Je comprends évidemment les chutes et les blessures mais il ne peut pas se cacher derrière. C’est la plus pure des vérités. Tout le monde sait que généralement je n’attaque pas mes coureurs blessés mais quand ça coûte des sous, je dois réagir."

Ambiance, ambiance entre deux des hommes forts de la formation Soudal-Quick-Step.