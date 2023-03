Le Rideau de Bruxelles, une compagnie ancrée dans le présent depuis 80 ans !

Le Rideau de Bruxelles souffle 80 bougies et continue d’éclairer par le truchement du théâtre le monde dans lequel nous vivons. Une exposition réalisée par les AML les " Archives et Musée de la Littérature " retrace en images et en voix le parcours de la plus ancienne compagnie de théâtre belge. Ouverture ce vendredi 17 mars dès 20h au Rideau de Bruxelles, 7 rue Goffart à Ixelles. Toutes les infos sur le site rideau.brusselsdebruxelles.be.

La compagnie a été fondée pendant la guerre, en 1943, par Claude Etienne. Elle est restée pendant longtemps en résidence au Palais des Beaux-arts de Bruxelles avant de connaître une période nomade. Mais en 2014, le Rideau retombe sur ses pattes, retrouve un nouveau lieu et ouvre son propre théâtre à Ixelles. La démarche artistique de la compagnie n’a pas changé en huit décennies. Le Rideau défend les écritures vivantes et porte à la scène les textes des auteurs contemporains.