Quatre ans après un enregistrement mémorable du cycle Membra Jesu Nostri qui avait fait référence, le Ricercar Consort et Philippe Pierlot reviennent à Dietrich Buxtehude avec un nouvel album de musique sacrée. La plupart des huit cantates sélectionnées ici traitent de la passion et de la résurrection, d’où le titre Salvator Mundi (sauveur du monde) qui se réfère au Christ.

Avec en solistes les sopranos Hanna Bayodi-Hirt & Yetzabel Arias, l’alto David Sagastume, le ténor Hugo Hymas et la basse Mathias Vieweg, Pierlot et sa douzaine de musiciens montrent une fois encore le merveilleux sens de l’équilibre et de la respiration qui les caractérise, mais aussi cette capacité à restituer la ferveur de telles pages sans jamais tomber dans une expressivité excessive. Et la cantate Fürwahr, er trug unsere Krankheit (BuxWV 31), avec deux ensembles — l’un composé de cinq voix, l’autre de cinq instruments à cordes — pour exprimer "dans les combinaisons les plus diverses le drame de la souffrance et de la mort, mais aussi l’espoir de la rédemption" est particulièrement impressionnante.

CD Mirare/Integral