Le rhume des foins est de retour : comment s’en prémunir et se soulager ?

Les allergies aux graminées et aux arbres qui fleurissent ou qui bourgeonnent, se manifestent par des symptômes assez typiques :

Le nez qui coule, voire le nez bouché ;

Les yeux qui piquent, de la conjonctivite ;

Nez qui chatouille ;

Problèmes respiratoires comme de l’asthme, par exemple. Toux durant la nuit ou du mal à respirer durant le sport.

Comment faire la différence avec un rhume de saison ?

Dans le simple rhume, il n’y a généralement pas la sensation de "chatouillement." Les symptômes apparaissent par ailleurs souvent à la même période, en fonction des saisons. Vous pouvez aller vous renseigner sur "AirAllegy.be" pour savoir quel(s) arbre(s) et/ou fleur(s) peuvent potentiellement causer des allergies en fonction des saisons. On peut devenir allergique à tout âge. Les allergies aux graminées commencent surtout dans l’enfance et dans l’adolescence et ont, de manière générale, tendance à s’atténuer avec l’âge. Il existe également des variations :