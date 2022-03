Le RFC Liège se sépare de Drazen Brncic, Gaëtan Englebert reprend l'équipe avec la D1B en point de mire

Le RFC Liège, qui reste sur quatre contre-performances (trois défaites, un partage) en Nationale 1 (D1 Amateur), a annoncé ce lundi qu'il avait mis un terme au contrat de son entraîneur Drazen Brncic. Gaëtan Englebert, "jusqu’ici Directeur Sportif du club, ancien Diable Rouge et titulaire de la UEFA Pro License, assurera sa succession dès dimanche dans le match au sommet contre le leader Dessel", précise le communiqué du RFCL.

"Au-delà des résultats décevants des dernières semaines, le club s’est inquiété du niveau de jeu développé et considère qu’un électrochoc est nécessaire, détaille le communiqué du RFC Liégeois. Il remercie Drazen Brncic pour sa passion, son professionnalisme et son apport pendant ses deux ans à la tête de l’équipe. Le club lance à cette occasion un appel à ses fidèles supporters pour qu’ils soutiennent pleinement leurs joueurs dans cette période difficile, en vue d’atteindre l’objectif avoué de se qualifier pour le tour final. Le club mobilise depuis des mois toutes les énergies, tant sur le plan humain que matériel, pour atteindre la D1B, et ce n’est qu'avec le soutien de ses supporters, son 12ème homme, qu’il peut y arriver."

Le RFC Liège occupe actuellement la cinquième place du classement de Nationale 1 avec 34 points, à cinq longueurs du leader, Dessel Sport. Dans ce championnat très disputé, les Sang & Marine ont remporté neuf de leurs vingt rencontres disputées cette saison.