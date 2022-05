Le RFC Liège remporte le championnat régulier en D1 Amateurs, les Liégeois au tour final

Le RFC Liège a terminé le championnat régulier de D1 Amateurs à la première place grâce à son succès 3-1 face à l’Olympic Charleroi samedi soir. Une victoire acquise grâce à un doublé de Jérémy Perbet en fin de première période (42e et 45e) et à un but de Jordan Bustin (71e).

Vainqueur de ce championnat avec 50 points, le Matricule 4 n’avait pas droit à l’erreur s’il voulait se qualifier pour le tour final où il retrouvera Knokke (48 pts), Dessel (48 pts) et Dender (46 pts). Les points de la phase régulière seront divisés par deux en vue du tour final.

La suite de la compétition arrivera à toute vitesse puisque les Liégeois entameront leur tour final dimanche prochain. A noter que seuls le RFC Liège et Dender ont demandé une licence pour évoluer à l’échelon supérieur l’année prochaine.

Le calendrier

Dimanche 8 mai à 15h : RFCL-Knokke

Mercredi 11 mai à 20h : Dender-RFCL

Samedi 14 mai à 20h : Dessel-RFCL

Mercredi 18 mai à 20h : RFCL-Dessel

Dimanche 22 mai à 15h : RFCL-Dender

Mercredi 25 mai à 20h : Knokke-RFCL