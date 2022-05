Le RFC Liège accusé d’avoir promis une prime à un joueur adverse : "Une tentative de déstabilisation"

Dimanche dernier, Het Laatste Nieuws rapportait en effet ces propos du joueur de Dender Ridwane M’Barki au terme du duel entre son équipe et Mandel United, déterminant pour la course au tour final.

"Nous avons eu du mal, mais Mandel United était un adversaire coriace. Libbrecht (joueur de Mandel, ndlr) m’a aussi dit que le Club Liégeois leur avait promis une prime pour nous battre", a déclaré M’Barki.

"De tels propos, s’ils ont été tenus, ne seraient pas seulement grotesques, ils seraient surtout constitutifs de diffamation", a réagi fermement le RFC Liégeois. "Nous allons entreprendre toutes les démarches utiles conduisant à la sanction de tels propos, y compris sur le plan pénal."

Les Liégeois appellent par ailleurs le club de Dender "à conserver un minimum de décence et de sportivité, afin que la course à la montée en D1B ne soit pas faussée par d’incessantes tentatives de déstabilisation."

Dender et le RFC Liège seront adversaires lors du Tour Final qui débute le week-end prochain et qui les verra se disputer une place en D1B la saison prochaine. Dessel et Knokke sont également engagés dans ce Tour Final mais n’ont pas demandé de licence pour évoluer à l’échelon supérieur la saison prochaine.