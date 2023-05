Le RFB et l’URLC attendent une licence, Namur, des investisseurs

Champion de sa série de D3 voici douze mois, Namur, en terminant ainsi juste derrière Warnant obtient une seconde montée d’affilée. Ce qui permet par ailleurs au président Bernard Annet de faire un joli pied de nez à tous ceux qui doutaient de son côté mobilisateur, connaisseur du milieu et donc efficace à la tête d’une équipe de football de série nationale.

Evidemment, si ce joli défi atteint – deux montées en deux saisons – mérite d’être épinglé, un autre match, sans doute tout aussi compliqué se présentera très vite pour notre entrepreneur d’origine ardennaise.

Jusqu’ici, celui-ci s’est surtout servi de sa cassette personnelle et/ou celle de sa société et relations pour construire les noyaux capables de rivaliser en D3 et D2 acff. Mais lorsqu’on peut réussir avec 200.000 € ou 250.000 € pour monter à ces niveaux-là (à condition de bien choisir les joueurs), il faudra réunir au moins 800.000 € de budget pour tenir la route en Nationale 1.

Le président est le premier à citer le chiffre. Aujourd’hui, Bernard Annet cherche donc des investisseurs pour réunir les fonds à côté de son apport, des droits TV et autres "primes" U23. Voilà pourquoi dans huit jours, le mercredi 24 mai, il organise une réunion d’information destinée à toutes sociétés ou particuliers susceptibles de souscrire au capital d’une nouvelle société coopérative. Celle-ci chapeautera l’asbl de gestion existante, une entité complètement nettoyée, selon les dires mêmes du président depuis sa reprise, voici près de trois ans.

Les Merlios – pour donner un autre nom aux socios – ont mille parts à mille euros à acheter, des investisseurs plus importants étant aussi espérés.

Pour aider le président Annet dans son opération séduction, Salvatore Curaba, patron de la Raal et Pierre Locht, CEO du Standard de Liège viendront à cette occasion parler du modèle de leurs clubs respectifs.

Bien sûr, lever des fonds est capital à Namur pour, dans un premier temps se maintenir à ce niveau sportif, mais aussi et surtout pour (re) construire tout l’encrage qui va avec. Aujourd’hui, les Merles doivent également réussir un déménagement au stade Adeps de Jambes, arriver à l’organiser pour accueillir des supporters francophones et néerlandophones, des partenaires VIP, préserver une piste d’athlétisme entre tribunes et terrain, renforcer l’éclairage etc, etc Le produit de la vente du terrain des Bas Prés – pas loin du demi-million d’euros – au Bureau Economique de la Province permettra à la Ville d’aider à la mise en conformité et à la cohabitation de différentes disciplines sportives sur le site de l’Adeps à Jambes.

Parallèlement à ces travaux, le bourgmestre Maxime Prévot a déjà demandé au club de disputer ses matches à domicile le dimanche après-midi et non plus le samedi soir. Bref, il reste beaucoup à faire dans le court terme encore.

C’est que l’Union Namur ne dispose pas encore d’un terrain d’entraînement propre, d’une école de jeunes, de cellules de recrutement, scouting, équipe médicale, commerciale etc etc Et puis, et surtout, l’Union et son entraîneur français, l’ancien pro toulousain (Sp Charleroi, Union, Antwerp) Cédric Fauré ont besoin d’un noyau d’une vingtaine de joueurs pour tenir la route en N1. Aux dernières nouvelles, seuls les Tonnet, Ghaddari, Dheur, Detienne, Van der Cammen, Khaida, Baudot étaient partants certains pour la nouvelle aventure.

Le club veut également faire rempiler le duo Dieudonné Luangi – Alexandre Eloy, mais les intéressés n’ont pas encore donné leur feu vert, la pierre d’achoppement étant souvent de combiner vie familiale et professionnelle avec football plus tout à fait amateur. En fin de semaine, Namur organisera un match amical pour tester plusieurs profils de renforts, tandis que le président cherche le directeur sportif au réseau étendu et de niveau supérieur pour l’accompagner dans la tâche du recrutement.