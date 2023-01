Le revenu d’intégration sociale (RIS) du CPAS aussi élevé que le salaire minimum en Belgique ? Les chiffres disent le contraire

Il faut cependant préciser une différence entre le salaire net et le pouvoir d’achat réel d’un travailleur. Car le fait de travailler à temps plein peut impliquer, par exemple, des frais de garde d’enfants qui peuvent dépasser 200€/mois et par enfants, des frais d’essence ou de transports en commun. De même, un travailleur pourrait ne plus rentrer dans les conditions du tarif social énergie dont l’avantage peut être estimé à 200€/mois. A l’inverse, un revenu n’est pas simplement un salaire net. Cela peut être aussi des chèques repas, le double pécule de vacances, des aides pour les gardes d’enfants, etc.

En conclusion, dans certains cas, les 305€ nets de différence entre le RIS et le salaire peuvent fondre dans des frais de garde d’enfants ou de déplacements. En revanche, ce scénario est nettement moins probable pour les situations de l’isolé ou du cohabitant sans charge pour lesquels les différences de salaire net sont de 558€ et 936€/mois entre le RIS et le salaire minium.

Ainsi, dans la plupart des cas, il est donc faux de dire qu’un bénéficiaire du RIS gagne plus qu’un salarié qui travaille à temps plein dans des conditions légales.