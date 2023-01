Le "revenge make-up" ou comment snober son ex avec une simple mise en beauté

Véritable icône sur les réseaux sociaux, Lady Diana influence fortement les plus jeunes générations avec pas moins de 4,4 milliards de vues à son actif sur TikTok. Et si certains reviennent sur sa vie tout comme sur son tragique accident de voiture, c'est bel et bien son style qui est célébré dans la plupart des vidéos publiées sur le réseau social chinois. Et les dernières saisons de "The Crown" n'ont fait que renforcer le phénomène, remettant la "revenge dress" au cœur des tendances. Il n'en a pas fallu plus aux utilisateurs du média social pour faire émerger une autre inspiration, cette fois articulée autour de la beauté : le "revenge make-up".

La tendance n'impose aucune règle stricte si ce n'est d'en faire un maximum pour faire regretter à l'ex-être aimé son comportement.

Le teint doit être parfaitement travaillé, le visage sculpté grâce à un contouring concocté au millimètre près et les yeux et la bouche plus audacieux que jamais. Exit la règle d'or qui veut que l'on choisisse entre l'un ou l'autre, le regard doit être appuyé à coups d'eyeliner et d'ombre à paupières tandis que les lèvres se parent d'un rouge carmin ou d'un rose framboise qui ne laissera personne indifférent. Une mise en beauté glamour, si ce n'est sexy qui, à défaut d'atteindre sa cible, permettra à coup sûr de booster sa confiance en soi.