Le revenant anderlechtois Anouar Ait El Hadj savoure : "Je donnerai tout pour ce club que j’aime depuis tout petit"

Pas utilisé depuis le début de saison, Anouar Ait El Hadj a profité d’une épidémie dans le vestiaire d’Anderlecht pour refaire son apparition et regoûter aux joies d’une titularisation en équipe première. Bien en jambes en début de match et principal dépositaire du jeu bruxellois, il est ensuite lentement mais sûrement rentré dans le rang avant d’être remplacé en 2e mi-temps.

"OHL était vraiment bon. Ils ont très bien travaillé sur notre jeu cette semaine. Ils ont bien exploité ça. Nous, on a tout fait pour faire un bon match et prendre les trois points. Malheureusement, on n’a pas su le faire mais il faut continuer à travailler parce que jeudi on a déjà un autre match" a débriefé le meneur de poche, visiblement déjà focalisé sur l’entrée en lice des Mauves jeudi en Conference League.